Highlights e gol Juventus U23-Virtus Verona 0-3, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 104

Gli highlights e i gol di Juventus U23-Virtus Verona 0-3, match valevole per la diciannovesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023. Terzo successo di fila per gli ospiti, che calano il tris contro i più quotati bianconeri e si allontanano dalla zona retrocessione. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.