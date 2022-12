Highlights e gol Fidelis Andria-Juve Stabia 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 8

La Juve Stabia vince di misura contro la Fidelis Andria nella diciassettesima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. A firmare la vittoria per gli ospiti è stato Pandolfi all’82esimo con un colpo di testa a palombella, imprendibile per Savini. Di seguito gli highlights completi del match.