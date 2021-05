Highlights e gol Feralpisalò-Virtus Verona 1-1: playoff girone B Serie C 2020/2021 (VIDEO)

by Andrea Bellini 6

Il video con gli highlights e i gol di Feralpisalò-Virtus Verona, valida per il secondo turno dei playoff del girone B di Serie C 2020/2021. La partita termina 1-1 con le reti di Guerra e Pittarello: nel finale, gli ospiti tentano il tutto per tutto per trovare il gol della vittoria, ma senza successo. Ad accedere al primo turno della fase nazionale sono i lombardi. Ecco quindi il video con i gol e le migliori azioni dell’incontro.

LA CRONACA DELLA PARTITA