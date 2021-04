Highlights e gol Como-Alessandria 2-1: girone A Serie C 2020/2021 (VIDEO)

by Andrea Bellini 10

Il video con gli highlights e i gol di Como-Alessandria. Il big match del girone A della Serie C 2020/2021 termina 2-1, frutto della doppietta di Gabrielloni e del gol di Bellodi. Tre punti che regalano al Como la promozione in Serie B dopo cinque anni. L’Alessandria incappa in una sconfitta dopo sei vittorie consecutive e manca il sorpasso sui lombardi. Ora i Grigi dovranno cercare la promozione passando per i playoff. Ecco quindi il video con le azioni salienti della partita.

LA CRONACA DELLA PARTITA