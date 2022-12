Highlights e gol Catanzaro-Virtus Francavilla 4-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Catanzaro-Virtus Francavilla, match del girone C di Serie C 2022/2023. Le reti di Iemmello, Bombagi (doppietta) e Curcio regalano la fuga alla formazione capolista. Non basta agli ospiti la rete nel finale di Cardoselli. Di seguito ecco le azioni salienti e le reti di questa partita di Serie C.