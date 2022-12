Highlights e gol Catanzaro-Potenza 6-1, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 152

Termina 6-1 il match tra Catanzaro e Potenza, partita valida per la 19esima giornata del campionato di Serie C girone C. I padroni di casa si sono imposti grazie alle reti di Katseris, Biasci due volte, Sounas, Vendeputte e Iemmello, di Di Grazia il momentaneo pareggio ospite. Grande vittoria dunque per i calabresi, che mantengono la testa della classifica a quota 51 punti. Ecco il video con gli highlights del match.