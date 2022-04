Highlights e gol Catanzaro-Monterosi 1-2, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Marzia Bosco 13

Il Monterosi la decide sul finale con Ekuban, per il Catanzaro vana la rete di Costantino. Termina 1-2 la sfida valevole per la 35esima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. I giallorossi restano in seconda posizione in attesa di Monopoli e Avellino. I Tusci entrano in zona playoff con 47 punti.

LA CRONACA DEL MATCH