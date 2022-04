Highlights e gol Campobasso-Turris3-3, prosecuzione 29ª giornata Serie C 2021/2022 girone C (VIDEO)

by V. Giuseppe Greco 7

Gli highlights di Campobasso-Turris, match valido per la prosecuzione della 29ª giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Pirotecnico 3-3 al Nuovo Romagnoli, con una ripresa piena di colpi di scena. Si riparte dall’1-2 in favore degli ospiti, ma al 58′ il Campobasso pareggia con Liguori. Al 79′ nuovo vantaggio esterno con Loreto e quando la partita sembra incanalata verso la Campania, Finardi atterra in area il solito Liguori ed è calcio di rigore. Dal dischetto Emmausso non sbaglia al 94′ e la partita si chiude sul pari finale. Di seguito, il video con le azioni salienti della partita.

2-3

3-3