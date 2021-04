Highlights e gol Bisceglie-Vibonese 1-0: Serie C 2020/2021, girone C (VIDEO)

by Andrea Bellini 2

Il video con gli highlights e il gol di Bisceglie-Vibonese, valida per il girone C della Serie C 2020/2021. Vittoria di misura per i padroni di casa, a cui basta il gol di Mansour al 21′ per ottenere i 3 punti. Un successo che permette al Bisceglie di salire a 30 punti, a -1 dalla Paganese. La Vibonese rimane invece quartultima a 35 punti. Ecco quindi il video con le migliori azioni del match.

LA CRONACA DELLA PARTITA