Highlights e gol Arzignano-Vicenza 0-1, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Simone Caravano 9

Termina 0-1 il match tra Arzignano Valchiampo e Vicenza, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo stadio Tommaso Dal Molin, è stata decisa dalla rete di Dalmonte al 73′. Vittoria importante dunque per il Vicenza, che sale al quinto posto in classifica con 26 punti. Ecco il video con gli highlights del match.