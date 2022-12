Highlights e gol Arzignano-Pro Vercelli 1-1: Serie C, Girone A 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 0

Termina in pareggio la sfida tra Arzignano e Pro Vercelli valevole per la sedicesima giornata del Girone A di Serie C 2022/23. E’ Saco ad aprire subito le marcature al secondo minuto di gioco, è poi Gemignani al 72esimo a ristabilire l’equilibrio. Entrambe le formazioni si trovano così a pari punti sotto la zona playoff.