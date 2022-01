Highlights Catanzaro-Palermo 0-0, girone C Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Christian Poliseno 7

Match interessante ma povero di emozioni quello tra Catanzaro e Palermo che si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol e nessuna azione clamorosa. Un punto a testa, che però non cambia per nulla la situazione in classifica. Palermo sesto a 34 punti, Catanzaro con un punto in meno e una posizione sotto.

