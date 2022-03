Highlights Bari-Fidelis Andria 0-0, girone C, Serie C 2021/2022 (VIDEO)

Il Bari non riesce a vincere al San Nicola contro la Fidelis Andria, termina a reti inviolate la sfida valevole per la 34esima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Gli uomini di Mignani dovranno aspettare per festeggiare la quasi certa promozione in Serie B, tornano a casa delusi i ventimila spettatori presenti allo stadio.

LA CRONACA DEL MATCH