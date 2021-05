Highlights Bari-Feralpisalò 0-0, playoff Serie C 2020/2021 (VIDEO)

by Andrea Bellini 2

Il video con gli highlights di Bari-Feralpisalò, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale dei playoff di Serie C 2020/2021. La partita termina 0-0, e a passare il turno sono i lombardi. Il Bari spinge fin dai primi minuti per tentare di ribaltare l’1-0 dell’andata, ma non riesce ad infrangere il muro eretto da De Lucia. Ecco quindi le migliori azioni del match.

