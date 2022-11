Gubbio-San Donato oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Gubbio-San Donato, match valido per la quindicesima giornata della Serie C 2022/2023. I padroni d casa sono tornato alla vittoria contro la Lucchese e vogliono agganciare il primo posto in classifica, distante un solo punto. San Donato reduce da tre pareggi e ultimo a quota 9 punti. Appuntamento oggi, sabato 26 novembre, alle ore 17.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport.