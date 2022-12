Gelbison-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Guariglia per la sfida Gelbison-Latina, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco di seguito tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. Scontro media classifica quello di oggi, con i padroni di casa che al nono posto, con 21 punti, mentre gli ospiti sono esattamente un gradino dietro, in decima posizione con 20 punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 4 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

