Foggia, conferenza di presentazione Zeman: data, orario, tv e streaming

by Antonio Sepe

Zdenek Zeman - Foto Antonio Fraioli

Zdenek Zeman sta per diventare il nuovo allenatore del Foggia. Per il tecnico boemo si tratta della quinta esperienza sulla panchina del club pugliese, al quale è legato inevitabilmente. Nella giornata odierna di sabato 26 giugno si terrà la conferenza di presentazione presso lo stadio Pino Zaccheria. “Zeman arriverà in Puglia in occasione dell’evento ‘Un secolo di stelle – Foggia Legends ‘” ha annunciato il presidente Nicola Canonico. L’allenatore verrà raggiunto anche dal ds Peppino Pavone, andando a riformare una coppia che ha fatto sognare un’intera tifoseria. L’appuntamento con la presentazione ufficiale è alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’evento sui canali ufficiali della società, che farà vivere ai tifosi questo grande giorno con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La presentazione, tuttavia, non dovrebbe essere trasmessa in tv né in streaming.