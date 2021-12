Feralpisalò, positivo al Covid un membro del gruppo squadra

by Andrea Bellini

“Un componente del gruppo squadra è risultato positivo ad un tampone eseguito ieri. L’interessato sta bene ed è in isolamento a domicilio. Sarà monitorato secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, subito informate”. Questo il comunicato della Feralpisalò, formazione impegnata nel girone A della Serie C 2021/2022, in un momento in cui anche il mondo dello sport è alle prese con il pericolo rappresentato dal Covid, che sta complicando il programma dei vari campionati di diversi sport. Di seguito, il tweet ufficiale della Feralpisalò.

