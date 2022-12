Coppa Italia Serie C 2022/2023, semifinali: tabellone e accoppiamenti

Tutto pronto per le semifinali della Coppa Italia Serie C. Le quattro vincitrici dei quarti di finale torneranno in campo per andare a caccia del pass per l’ultimo atto e avvicinarsi sempre di più al trofeo. Le semifinali si giocheranno il 18 gennaio (andata) e il 15 febbraio (ritorno). Di seguito ecco il tabellone completo, sempre in aggiornamento con tutti gli accoppiamenti.

LIVE QUARTI DI FINALE

REGOLAMENTO ENTELLA-RENATE

REGOLAMENTO VITERBESE-VICENZA

REGOLAMENTO PADOVA-JUVENTUS U23

REGOLAMENTO FOGGIA-CATANZARO

TABELLONE SEMIFINALI

Virtus Entella/Renate – Viterbese/Vicenza

Padova/Juventus U23 – Foggia/Catanzaro

SQUADRE QUALIFICATE

Virtus Entella/Renate

Viterbese/Vicenza

Padova/Juventus U23

Foggia/Catanzaro