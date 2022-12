La Juventus U23 batte in trasferta il Padova e accede alle semifinali della Coppa Italia della Serie C 2022/2023. Un successo maturato nel secondo tempo, con due gol in rapidissima successione che valgono l’1-2 finale. Incontro che era iniziato con buon piglio per i biancoscudati, che anzi nel primo tempo si fanno preferire. In particolare, a cavallo del quarto d’ora, Raina si rende protagonista di un paio di parate decisive su una serie di tre calci d’angolo battuti in successione dal Padova.

TABELLONE E RISULTATI

La formazione di Volpe torna a rendersi pericolosa alla mezz’ora, con un tiro-cross che attraversa tutta l’area, ma a questo punto anche i bianconeri si fanno vedere in avanti con un’improvvisa fiammata con Cerri. Nel finale di frazione, traversa clamorosa del Padova con Busellato sugli sviluppi di una mischia in area bianconera, e poi arriva il gol annullato a Barbieri per fuorigioco. La partita si sblocca al 7′ della ripresa con il gol di Cerri su assist di Besaggio: azione condotta da Iocolano dopo una palla persa da Monaco. Nemmeno 180″ e arriva il raddoppio con Sekulov, ancora in ripartenza, grazie ad un bel guizzo che coglie impreparata la retroguardia veneta.

La partita, a questo punto, si abbassa decisamente di ritmo, con il Padova che non riesce a dimostrare la verve messa in campo nel primo tempo, concedendo una facile gestione agli avversari. È anzi la Juventus ad avere la possibilità di dilagare con Iocolano, che manca una ghiotta occasione al 75′. Dieci minuti più tardi, padova in 10 per l’espulsione di Franchini, che sancisce la definitiva chiusura dei giochi. Quasi come una beffa, arriva a tempo ampiamente scaduto il gol di De Marchi ad accorciare le distanze, con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma è troppo tardi. La Juventus U23 se la vedrà contro il Foggia in semifinale, che si giocherà su andata e ritorno.