Coppa Italia Serie C 2022/2023, Maddaloni all’ultimo respiro: la Lucchese batte 1-0 l’Olbia

La Lucchese piega 1-0 l’Olbia nel match valevole per i sedicesimi della Coppa Italia di Serie C 2022/2023 grazie ad un gol realizzato in pieno recupero da Rosario Damiano Maddaloni, con un preciso colpo di testa. In virtù di questo risultato la compagine toscana stacca il pass per gli ottavi, dove incontrerà la Virtus Entella.

L’avvio di partita è caratterizzato da ritmi di gioco molto bassi, ma i primi a farsi vedere nella metà campo avversaria sono gli ospiti, che però non ottengono grandi riscontri. Qualche minuti più tardi i padroni di casa prendono in mando le redini della sfida, rendendosi pericolosi prima con Catania e poi con Rizzo Pinna, ma il portiere Van Der Want si fa sempre trovare pronto. Nel finale di primo tempo arriva il guizzo dei sardi con Sueva, che viene prontamente disinnescato: si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa è ancora la Lucchese a mostrarsi molto più intraprendente e, attraverso i cambi effettuati da mister Maraia, riesce a creare altri pericoli nella retroguardia dell’Olbia. Al 59′ il neo-entrato Bruzzaniti salta un paio di avversari e mette un insidioso cross per Rizzo Pinna, il quale viene anticipato dal provvidenziale intervento di Emerson. Qualche minuto più tardi è Brignani a salvare la propria porta sulla conclusione di Ravasio. Il club toscano prosegue nella sua opera di forcing e, proprio quando i supplementari sembra certi, riesce a trovare la rete che vale il successo e gli ottavi di finale con Rosario Damiano Maddaloni: il giocatore, sugli sviluppo di un corner, stacca di testa e deposita la sfera alle spalle di Van Der Want.