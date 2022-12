Coppa Italia Serie C 2022/2023: il Vicenza vola in semifinale, Viterbese eliminata

Tutto facile per il Vicenza nei quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023. La capolista del girone A ha vita facile nella coppa parallela della Lega Pro contro la penultima del gruppo C e con una doppietta di Scarsella tra primo e secondo tempo stacca il pass per le semifinali, dove l’avversaria uscirà fuori dallo scontro tra Entella e Renate. Delusione, l’ennesima stagionale, per i laziali

Primo tempo dominato in lungo e in largo dai veneti, che collezionano occasioni a ripetizione. La prima per Rolfini, che da posizione scomoda calcia alto, quindi con il miracolo di Fumagalli su Bellich in inserimento. Ancora il portiere dei laziali si supera su Giacomelli che si mette in proprio e calcia. Da segnalare il bruttissimo infortunio per Cataldi: la caviglia si gira, esce in barella e sofferente. Sotto una pioggia battente, Alessio scheggia il palo nel recupero e poi c’è il gol meritato per i berici con la girata sottomisura di Scarsella, sul filo del fuorigioco ma valutato come regolare. E’ una rete che per quanto visto ci sta tutta e nel secondo tempo dopo appena tre minuti il centrocampista con ottime doti offensive si ripete. Colpo di testa sul secondo palo ed è 0-2. Cala di fatto il sipario qui sulla contesa, perché i laziali ci provano a reagire, ma creano davvero troppo poco per provare a riaprirla e il punteggio non muta.