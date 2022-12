Coppa Italia Serie C 2022/2023: Foggia in semifinale, sconfitto 2-0 il Catanzaro

Il Foggia batte il Catanzaro per 2-0 nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023 e prosegue il suo cammino nella competizione. Dopo aver eliminato l’AZ Picerno, la Juve Stabia e il Crotone, i pugliesi estromettono anche il Catanzaro e approdano in semifinale. Gara dominata in lungo e in largo ma decisa solo da due reti arrivate nel quarto d’ora finale. La firma è di Ogunseye e D’Ursi. I ragazzi di Gallo sfideranno ora la vincente del match Padova-Juventus U23.

LA PARTITA – Primo tempo dominato dal Foggia, che dopo una fase di studio emerge ed arriva ad assediare l’area avversaria a più riprese. La prima occasione giunge al 14′ ma il calcio di punizione battuto da Petermann da solo l’illusione del gol, finendo però sull’esterno della rete. Cinque minuti dopo è bravissimo Sala a salvare prima sullo stesso Petermann e poi su Leo, salvandosi in corner. Alla mezz’ora ecco che arriva il vantaggio del Foggia, ma la rete viene annullata per una chiara posizione di fuorigioco di Sciacca. La squadra di casa continua a spingere ed impegna Sala in altre due occasioni, rispettivamente con Peralta e Ogunseye, ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Dopo 46′, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.

L’assedio del Foggia prosegue nel secondo tempo ed al 56′ gli ospiti si salvano per il rotto della cuffia. Di Noia colpisce il palo con un sinistro a botta sicura e sulla respinta Ogunseye mette fuori a porta sguarnita (ma era in fuorigioco). L’episodio che cambia la gara arriva al 75′: fallo di Cinelli ai danni di Di Noia e calcio di rigore per il Foggia. Sul dischetto si presenta Ogunseye, che spiazza il portiere e fa 1-0. Il Catanzaro prova a reagire e si butta in avanti a caccia del pari, ma è il Foggia a trovare il gol, nel recupero. Il neo entrato D’Ursi avanza palla al piede e, giunto al limite dell’area, scaglia un diagonale che non lascia scampo a Sala. Raddoppia dunque la squadra di Gallo, che può festeggiare l’accesso alla semifinale.