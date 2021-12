Coppa Italia Serie C 2021/2022, semifinale andata: Padova e Catanzaro non vanno oltre l’1-1

by Antonio Sepe

Stadio Euganeo Padova - WikiMatt CC BY-SA 3.0

Nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C 2021/2022, Padova e Catanzaro non vanno oltre l’1-1. Padroni di casa subito avanti con Kirwan, ma ripresi poco dopo da Verna. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa restano in dieci per un intervento sconsiderato di Ronaldo, espulso, ma il punteggio non cambia. Finisce dunque in parità la sfida dell’Euganeo, risultando quasi ininfluente ai fini del match di ritorno. Sarà dunque la sfida che si disputerà in Calabria a decretare una delle due finaliste della competizione.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Padova subito in vantaggio. Corner battuto da Nicastro e colpo di testa vincente di Kirwan, che al 9′ porta avanti i padroni di casa. Il Catanzaro, però, non resta a guardare e dopo appena 6′ trova il pareggio. La rete porta la firma di Verna, che riceve da Cianci e non sbaglia da solo davanti a Donnarumma. 1-1 e parità ristabilita. Con il passare dei minuti, la gara si fa sempre più nervosa e al 37′ il direttore di gara è costretto ad estrarre un cartellino rosso. Ronaldo entra infatti con il piede a martello ai danni di Welbeck e lascia il Padova in dieci. Dopo 46 minuti, le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa ovviamente l’inerzia del match cambia. Forte della superiorità numerica, a fare la partita è il Catanzaro, che tiene in mano il pallino del gioco ma non crea particolari problemi dalle parti del portiere avversario. Il cronometro scorre, ma l’impressione è che gli ospiti per certi versi si accontentino del pari. La difesa del Padova non deve infatti faticare particolarmente per contenere le sortite avversarie e, di conseguenza, il punteggio non si schioda dall’1-1. Tutto rimandato al match di ritorno.