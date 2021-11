Coppa Italia Serie C 2021/2022: l’ex Di Piazza condanna il Foggia, ai quarti la Fidelis Andria

by Antonio Sepe

Stadio Pino Zaccheria, Foggia - Foto Gae81 CC BY-SA 4.0

Nel match valevole per gli ottavi della Coppa Italia di Serie C 2021/2022., la Fidelis Andria s’impone per 3-2 sul campo del Foggia. Decisiva la doppietta dell’ex Di Piazza, che entra nella ripresa e punisce i rossoneri ai quali non basta la doppietta di Garofalo. Nel complesso partita davvero avvincente e rocambolesca, con ribaltamenti di fronte, colpi di scena e pochissimi sbadigli. Alla fine a staccare il pass per i quarti è la Fidelis Andria, che prosegue il suo percorso nella competizione.

CRONACA – Prima mezz’ora di gioco in cui il Foggia prova a rendersi più propositivo, ma nel complesso scarseggiano le occasioni da gol. A sbloccare la gara ci pensa dunque Bubas, che al 33′ porta avanti gli ospiti risolvendo una mischia in area di rigore. Il Foggia però trova il pareggio proprio nell’ultimo minuto di recupero. Garofalo pesca il coniglio dal cilindro e firma l’1-1 con una conclusione da distanza siderale.

Nella ripresa i due allenatori effettuano delle sostituzioni ed una di queste si rivela decisiva. Al 57′, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, Di Piazza sigla infatti il 2-1 per la Fidelis Andria. Assist di Nunzella. Copione apparentemente uguale per i padroni di casa con Di Jenno atterrato in area di rigore e Curcio pronto a trasformare dal dischetto. Quest’ultimo però trova i guantoni di Vandelli e vede sfumare il pareggio. Poco male perché al 70′ è ancora Garofalo a trovare la via del gol, approfittando di una respinta imprecisa del portiere sulla punizione battuta da Maselli. Come si suol dire, però, non c’è due senza tre ed ecco quindi il terzo vantaggio della serata per la formazione di mister Ginestra. Il gol arriva dagli 11 metri, per un fallo ai danni del neo entrato Bolognese, e porta la firma di Di Piazza. Doppietta personale per l’ex della sfida, che spiazza Volpe. Nel finale il Foggia prova a reagire, ma le energie scarseggiano ed è troppo tardi. Eliminata la squadra di Zeman,.