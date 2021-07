Bari, allarme Covid-19: sette giocatori positivi in ritiro

by Andrea Bellini

Il Bari comunica la presenza di sette giocatori positivi al Covid-19 nel ritiro in corso a Lodrone. Come segnalato dal club pugliese, un primo giocatore che aveva manifestato lievi sintomi era stato lasciato a casa domenica, giorno della partenza verso il Trentino. Gli esami hanno poi confermato la positività dell’atleta in questione. “Il gruppo squadra è stato dunque sottoposto a due nuovi cicli di tamponi tra lunedì e martedì che hanno evidenziato la positività di 7 calciatori presenti in ritiro”, ha poi aggiunto il Bari nel comunicato ufficiale. “Il club ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo predisponendo, per i positivi, l’isolamento e per il gruppo squadra nuovi cicli di tamponi atti a monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario e della APSS di Trento”, si legge infine nella nota.