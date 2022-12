Arzignano-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Arzignano-Pro Vercelli, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque partite ed hanno bisogno di risollevarsi per restare in piena zona playoff. Il punteggio, ad oggi, è lo stesso della formazione ospite che, nell’ultimo turno, è tornata alla vittoria. L’obiettivo dei piemontesi è quello di staccare la concorrenza ed avvicinarsi alle prime posizioni della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 1 dicembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

