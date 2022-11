Lazio, sirene spagnole per Milinkovic-Savic: il Real Madrid prepara l’offerta

Sergej Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Real Madrid. A riportarlo è Marca, che cita alcune indiscrezioni spagnole secondo le quali i blancos avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Lazio. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024, perciò non è da escludere categoricamente una cessione in estate, specialmente in caso di mancato rinnovo. Se inizialmente sembrava promesso sposo della Juventus, ora anche le merengues provano ad inserirsi nella corsa ed assicurarsi le sue prestazioni. Mancano ancora tanti mesi, ma il calciomercato già inizia ad accendersi.