Lazio, simpatico botta e risposta social con Damiano dei Maneskin

Curioso e simpatico botta e risposta su twitter tra Damiano David, leader della band Maneskin, e il profilo ufficiale della Lazio. Il cantante, da sempre tifoso della Roma, ha commentato così un video in cui era presente tra il pubblico una ragazza con la maglia biancoceleste: “La cosa peggiore è la ragazza con la maglia della Lazio”. Pronta la risposta da parte del social media manager del club: “Sai com’è… Siamo fuori di testa ma diversi da loro”, citando un tormentone degli stessi Maneskin.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz

— Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022