I tifosi della Lazio in queste ultime ore si sono scatenati per merito di Matteo Renzi. L’ex premier infatti, nel corso di un’intervista a Tv Play, ha rivelato un particolare retroscena: “L’Emiro e capo del Qatar Al Thani, proprietario del Psg, è un grandissimo tifoso della Lazio. E’ degli anni ’80 ed è cresciuto proprio quanto la Lazio vinceva lo Scudetto nel 2000. Chiesi a Lotito la maglia e gliela feci avere, con le firme di tutti i giocatori. Ogni anno adesso chiede la maglia.” Una notizia che ha subito portato i tifosi capitolini a invocare l’arrivo di Al Thani in società, tra battute e ironie ma anche appelli più o meno seri.

Renzi inoltre ha parlato della rateizzazione delle società sportive, emendamento richiesto in Parlamento dallo stesso Lotito e su cui l’ex Premier è contrario. “I club devono imparare a gestire i bilanci, non a battere cassa allo Stato – spiega – Lotito mi dice che sono di parte perchè tifo Fiorentina, ma il punto è che se un giocatore preferisce l’Inghilterra all’Italia è perchè i diritti tv sono 10-11 volte maggiori e qui c’è gente che invece di risolvere i problemi vuole farsi fare gli emendamenti in Parlamento.”