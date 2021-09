Lazio, PlanetPay365 nuovo partner della società biancoceleste

by Michele Muzzarelli

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

La Lazio ha annunciato la nuova partnership commerciale con PlanetPay365, piattaforma multiservizi di proprietà del gruppo SKS365. In particolare il progetto coinvolgerà le Lazio Women, la prima squadra femminile che quest’anno fa il grande ritorno in Serie A. PlanetPay365 sarà presente allo stadio Fersini come protagonista esclusivo in qualità di brand multiservizi, che sarà poi presente anche sui led dello Stadio Olimpico in tutte le partite di Campionato e Coppa Italia.

Grande soddisfazione espressa da Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365: “Siamo molto orgogliosi di aver strutturato una partnership strategica volta allo sviluppo del brand PlanetPay365 con una delle squadre di calcio più̀ antiche d’Italia e d’Europa con cui condividiamo valori quali lealtà̀, fairplay e sportività.” Fa eco a queste parole anche il comunicato della Lazio: “Siamo certi che il binomio con le nostre squadre maschili e femminili porterà̀ un valore aggiunto a entrambe le società e ai nostri sostenitori”.