Lazio, Acerbi e Luis Alberto difendono Immobile: “Come ti invidiano”

by Andrea Bellini

Ciro Immobile, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Ciro Immobile non vive certo un periodo positivo per quanto riguarda la Nazionale. Tante sono le critiche piovute sull’attaccante della Lazio, in quanto i numeri realizzati con il club stonano con quelli messi a segno con l’Italia. In soccorso del bomber dei biancocelesti, sono arrivati due suoi compagni di club, Francesco Acerbi e Luis Alberto, entrambi con delle storie sui propri profili Instagram. “Un leone non si preoccupa del parere delle pecore”, ha scritto il difensore e compagno di Nazionale, mentre il messaggio del centrocampista è “Caro amico come ti invidiano”, ad accompagnare la foto della maglia celebrativa dei 36 gol della scorsa stagione.