L’audio di Di Biagio riferito a Zaniolo?: “Non capisce un ca***, è un cerebroleso”

Un audio whatsapp privato divenuto pubblico fa discutere. Il protagonista è l’ex commissario tecnico dell’Under 21 Luigi Di Biagio che all’interlocutore rivela: “Non capisce un ca..” Io l’ho mandato in tribuna, l’ho sfondato sperando di riprenderlo in tempo, ma niente. Niente – continua Di Biagio nella registrazione – purtroppo quando dico che è cerebroleso… adesso tutti a dirmi ‘c’avevi ragione’, ma che avevo ragione, è un problema grande per lui. Per la vita, non capisce un ca…”.

Non c’è certezza visto che il soggetto in questione non è mai stato nominato, ma tutte le strade portano a Nicolò Zaniolo, ex giocatore della Roma che si è trasferito al Galatasaray. D’altronde nel 2019 lo stesso Di Biagio, durante gli Europei Under 21, fece fuori davvero Nicolò per problemi disciplinari spedendolo in tribuna insieme all’attuale attaccante della Juventus, Moise Kean.