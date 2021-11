La squadra del Papa sfiderà una formazione Rom a Formello

by Mattia Zucchiatti 8

Una partita “per favorire l’inclusione dei Rom e delle persone più fragili“. Su iniziativa di papa Francesco la rappresentativa della World Rom Organization e la “Squadra del Papa-Fratelli tutti” giocheranno insieme, in fraternità, una partita di calcio domenica 21 novembre alle 14:30 al Training Center della Lazio a Formello (i cancelli saranno aperti alle 13.00, l’ingresso è libero). Per quest’occasione saranno raccolti fondi per sostenere il progetto “Un calcio all’esclusione” promosso dalla Diocesi di Roma. Il Pontefice riceverà in udienza le due squadre sabato mattina 20 novembre.