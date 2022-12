Juventus, striscione dei tifosi bianconeri per Vialli: “Uomo vero vinci questa battaglia”

Il mondo del calcio si stringe intorno a Gianluca Vialli, ricoverato in ospedale a causa di un peggioramento delle sue condizioni dovute al tumore al pancreas che lo affligge dal 2017 . I tifosi della Juve non dimenticano il giocatore che da capitano ha alzato la Champions League del 1996, vinta a Roma in finale contro l’Ajax. Oggi pomeriggio, appeso a uno dei cancelli esterni dell’Allianz Stadium, è apparso uno striscione con scritto: “Vialli uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero”. L’attaccante italiano ha giocato per quattro anni nella Juventus, dal 1992 al 1996, conquistando la stima di tutto l’universo bianconero oltre i numerosi trofei vinti a Torino (uno scudetto, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Champions League). E l’auspicio di tutti è quello di rivederlo presto in tribuna allo Stadium.