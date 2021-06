Juventus-Sarri, niente opzione terzo anno: per i bianconeri scatta la penale

by Alessandro Amoruso

Juventus, Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Secondo TuttoMercatoWeb la Juventus non eserciterà l’opzione prevista dall’accordo stipulato due anni fa con Maurizio Sarri: opzione che avrebbe concesso all’ex Napoli e Chelsea un terzo anno di contratto alla Vecchia Signora. Oggi era la deadline a riguardo e il club bianconero ha deciso di non esercitare questa opzione. Di conseguenza, scatterà la penale da 2.5 milioni che Juve gli verserà, rendendolo di fatto svincolato e libero di accasarsi con chi vorrà. La Lazio non aspettava altro per fare la propria mossa e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità interessanti.