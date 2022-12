Juventus, dall’Inghilterra: Chelsea su Vlahovic, avviati i contatti

Sirene di mercato dall’Inghilterra per Dusan Vlahovic, finito nel mirino del Chelsea. A riportarlo è il Daily Express, che spiega come il club sia a caccia di un centravanti per sostituire l’infortunato Broja. I blues avrebbero già avviato i contatti con la Juventus e sperano di portare a Londra l’attaccante serbo al più presto.

Il tabloid d’Oltremanica svela inoltre che il Liverpool avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina si è messo in mostra disputando un grande Mondiale, attirando su di sé gli occhi di molte squadre. Attualmente i viola chiedono 50 milioni di euro, ma il Liverpool ne offrirebbe una decina in meno.