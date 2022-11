Juventus, Agnelli ascoltato come testimone sulla cessione del marchio AC Siena

Nella giornata odierna il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato ascoltato dal tribunale di Siena come testimone nell’ambito dell’inchiesta sulla cessione del marchio dell’AC Siena. Il numero uno del club bianconero si è recato sul posto alle ore 14:30 ed ha risposto alle domande di accusa e difesa. In particolar modo il pm De Flammentis ha chiesto lumi sul trasferimento alla Juventus dell’attuale tecnico del Tottenham, Antonio Conte: “Non c’era alcun rapporto diretto con il Siena, la trattativa è stata fatta con Conte che in seguito si è liberato dalla società toscana. Inoltre il tecnico mi chiese di fare una chiamata di cortesia al presidente della Banca Mps Giuseppe Mussari”.

In questo processo nelle prossime settimane saranno chiamati a testimoniare anche Antonio Conte e Clarence Seedorf. L’inchiesta coinvolge il rapporto tra i dirigenti della banca e quelli dell’Ac Siena, ovvero l’allora presidente Massimo Mezzaroma, e Giuseppe Mussari, ex numero uno della banca. Il marchi sarebbe stato ceduto ad una società di Roma creata ad hoc, la BW Communication, nell’ambito di un’operazione finanziata complessiva di circa 22 milioni.