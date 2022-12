E’ stato ufficialmente revocato il premio alla carriera assegnato a Luciano Moggi in occasione degli Italian Sport Awards. In seguito alle numerose polemiche, che hanno coinvolto persino il Coni, gli organizzatori sono tornati sui loro passi ed hanno ritirato il riconoscimento in origine assegnato all’ex dirigente.

IL CONI DIFFIDA ITALIAN SPORT AWARDS

ITALIAN SPORT AWARDS, TRA I PREMIATI ANCHE MOGGI