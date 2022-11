Italia under 21: i convocati per l’amichevole contro la Germania

Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, la Nazionale Under 21, che ha nel frattempo conosciuto le avversarie nella fase finale dell’Europeo in programma in Romania e Georgia, saranno Norvegia, Svizzera e Francia, torna in campo sabato 19 novembre allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona (calcio d’inizio alle 17.30 e diretta su Rai2) in un’amichevole di prestigio contro la Germania. Il tecnico Paolo Nicolato ha diramato l’elenco dei giocatori che si raduneranno nella serata di domenica 13 a Cesenatico e dal giorno successivo inizieranno la preparazione al match a San Mauro Pascoli, prima di trasferirsi ad Ancona giovedì 17. Esordi in under 21 per i centrocampisti Cesare Casadei (Chelsea) e Franco Tongya (Odense) e l’attaccante Cristian Volpato (Roma). Sempre nel reparto offensivo sono da segnalare il ritorno di Matteo Cancellieri (Lazio) e Lorenzo Lucca (Ajax), entrambi assenti tra gli azzurrini da marzo. Di nuovo a disposizione anche il portiere Marco Carnesecchi (Cremonese), rientrato recentemente in campo dopo l’infortunio alla spalla.

Sono nove i precedenti tra Italia e Germania a livello di Under 21: il bilancio è di due vittorie per gli Azzurrini (l’ultima nella fase finale dell’Europeo del 2017, 1-0 con gol di Bernardeschi), tre pareggi e quattro successi della GermaniaA questi, se ne aggiungono tre tra Italia e Germania Est, con due vittorie della Nazionale italiana e un pareggio. L’ultima sfida si è giocata proprio il 19 novembre di quattro anni fa, a Reggio Emilia, con i tedeschi che si imposero 2-1 in amichevole: inutile per l’Italia, il vantaggio firmato da Parigini. L’Under 21 tornerà a giocare ad Ancona a distanza di 14 anni dall’ultima partita, datata 11 ottobre 2008: quel giorno, la Nazionale allenata da Pierluigi Casiraghi pareggiò 0-0 contro Israele in una gara valida per i playoff per l’accesso alla fase finale dell’Europeo.

Questo l’elenco dei convocati.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Empoli).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma). (ITALPRESS).