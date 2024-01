Israele: rientra in patria il calciatore Sagiv Jehezkel dopo l’arresto in Turchia

È rientrato in patria il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel. Il giocatore era stato arrestato in Turchia per aver esultato ad un gol ricordando gli ostaggi trattenuti a Gaza durante una partita con la sua squadra, l’Antalyaspor. Lo riporta il sito israeliano Ynet, che riferisce del rilascio del calciatore ottenuto dopo un colloquio tra il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e il capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kalin.