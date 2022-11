Arriva una buona notizia riguardo la situazione di Voria Ghafouri, l’ex giocatore dell’Iran che poco prima della partita contro l’Australia era stato arrestato in patria con l’accusa di aver “insultato e infangato la reputazione della nazionale e di aver fatto propaganda” contro il Regime del suo Paese. La popolazione della Nazione del Medioriente, come ben noto, sta attraversando un momento molto complicato dal punto di vista dei diritti, e anche i giocatori si sono mossi in prima fila per criticare apertamente il Regime. Tra le personalità che hanno sfidato il potere, appunto, proprio Ghafouri, che è quindi tornato un uomo libero.