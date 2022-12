Iran, proteste contro il regime: ex calciatore Amir Nasr-Azadani condannato a morte

Dall’Iran arrivano altre notizie su nuove condanne a morte per le proteste contro il regime. Nella giornata di oggi è stata rivelata la decisione della pena capitale per l’ex calciatore Amir Nasr-Azadani (26 anni) e per il coetaneo attore teatrale Hossein Mohammadi. Entrambi detenuti dopo essere stati ai cortei per Mahsa Amini, ragazza uccisa mentre era in arresto nella caserma della polizia morale per non aver indossato l’hijab secondo le regole. Intanto, l’esecuzione imminente prevista per oggi di uno dei giovani manifestanti condannati non c’è stata.