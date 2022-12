Infantino ricorda gli zii lombardi scomparsi: “Avete lasciato un vuoto, difficile da accettare”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto condividere un ricordo di quando da bambino andava in vacanza in Val Camonica per rendere omaggio agli zii materni Aldo e Giacomina, morti nel weekend a Pianborno, nel Bresciano, a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Il messaggio del numero uno del calcio mondiale è stato pubblicato dal Giornale di Brescia: “Per chi avete lasciato quel ‘per sempre’ è triste e difficile da accettare, però voglio immaginare che per voi rappresenti il bisogno di non rimanere lontani nemmeno adesso. A voi mi legano ricordi felici. Ero piccolo e venivo spesso a trovarvi a Piamborno, in Val Camonica. Mi divertivo, arrivavo con la mamma e il papà. Mi mancherete tanto”.

Le origini di Infantino sono lombarde poiché sua madre è bresciana, mentre il padre calabrese. Il presidente della Fifa è nato in Svizzera nel 1970 e possiede la cittadinanza di entrambi i Paesi. I suoi genitori vissero a Domodossola prima di trasferirsi oltre confine a Briga per lavoro.