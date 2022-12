Incredibile Adriano: si separa solo 24 giorni dopo il matrimonio

Arriva un clamorosa notizia dal Brasile. Il protagonista è l’ex attaccante dell’Inter, Adriano. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale ‘Extra’ di Rio de Janeiro l’Imperatore si sarebbe già separato dalla moglie Micaela Mesquita, una parrucchiera brasiliana, sua fidanzata dal 2015 e con la quale si era unito in matrimonio con rito civile appena 24 giorni fa, precisamente il 9 novembre scorso. Secondo le indiscrezioni, Adriano si sarebbe recato a Vila Cruzeiro, dove è cresciuto nella zona nord di Rio de Janeiro, per assistere assieme ad alcuni amici alla partita del Mondiale tra Brasile e Svizzera, vinta poi dalla nazionale verdeoro per 1-0. L’attaccante ex Inter è però tornato a casa 2 giorni dopo. Una condotta che ha mandato su tutte le furie la moglie Micaela, che non ha nemmeno accettato le scuse del neo marito. Questo fine settimana, i due avevano programmato una cerimonia intima con amici e parenti per festeggiare l’unione, ma la celebrazione non è mai avvenuta.