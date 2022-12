I figli di Maradona contro la pena di morte inflitta al giocatore iraniano: “Cosa faresti papà?”

I figli di Diego Armando Maradona hanno usato l’account ufficiale di Instagram del padre, per protestare contro la pena di morte inflitta al calciatore iraniano Amir Nasr-Azadani, che sarà giustiziato per aver difeso i diritti delle donne e dei bambini iraniani. “No alla pena di morte in Iran per Amir Nasr-Azadani”, il messaggio su una foto dell’atleta con le braccia alzate. A seguire una frase: “Mi chiedo: cosa faresti, papà, se giocassi questo Mondiale?”