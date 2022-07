Highlights e gol Trabzonspor-Empoli 0-1: amichevole precampionato 2022 (VIDEO)

by Enrico Ricciulli 5

Il video con gli highlights ed i gol di Trabzonspor-Empoli 0-1, terza amichevole precampionato per la formazione azzurra. Decisivo il gol di Mattia Destro siglato dopo quattordici minuti di gioco. Gli avversari hanno costantemente il pallino del gioco ma l’occasione più importante è per Satriano sul finire del primo tempo. Nella ripresa i turchi colpiscono un palo su azione da corner e poi nel finale ci provano in tutti i modi con le iniziative di Cornelius e Bakasetas. Il fortino della formazione toscana, tuttavia, riesce a reggere. Di seguito il gol che ha deciso la sfida e tutte le principali azioni della partita.