Highlights e gol Sassuolo-Psv 1-2, amichevole invernale 2022 (VIDEO)

di Antonio Sepe 34

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Psv 1-2, amichevole invernale del 17 dicembre 2022. Sconfitta in rimonta per la squadra di Dionisi, battuta dagli olandesi presso il Marbella Football Center, dove si sono giocati 4 tempi da 30 minuti. Neroverdi in vantaggio con Frattesi, ma ripresi da El Ghazi. Il gol vittoria, quindi, è stato realizzato da Bakayoko. Di seguito ecco le immagini salienti di Sassuolo-Psv.