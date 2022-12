Highlights e gol Betis-Inter 1-1, amichevole invernale (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis

Il video dei gol e degli highlights di Inter e Betis che pareggiano 1-1 al Benito Villamarin. Darmian segna il gol del pareggio in risposta al gol di Juanmi arrivato un minuto prima. Ultimo match per la squadra di Inzaghi che ora farà ritorno in Italia per disputare le ultime due amichevoli prima del ritorno in campo in Serie A il 4 gennaio contro il Napoli in casa.

1-0 JUANMI

1-1 DARMIAN