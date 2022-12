Hamsik sul Napoli: “Per me è una seconda casa. Speriamo sia l’anno giusto”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista a Radio Kiss Kiss. “Napoli per me è una seconda casa. Sono slovacco ma ho vissuto lì per 12 anni. In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il primo scudetto della mia carriera, che al mio club mancava da 38 anni, le feste sono state straordinarie”. Poi ha continuato: “Quest’anno stanno facendo cose straordinarie. Tutti lo seguono, lo invidiano, speriamo che riescano a mantenere questo passo sino alla fine. Saluto tutti i tifosi del Napoli, speriamo che questo sia l’anno giusto”, ha concluso l’ex capitano.